Ako vycvičiť psa: Tieto praktické rady by ste mali poznať

Čo sa týka výcviku psa existuje mnoho pravidiel, pričom každý pes je jedinečný a nemusí všetko na neho sedieť. Určite sa však obrňte trpezlivosťou, dôslednosťou a za žiadnych okolností psa netrestajte.

Dôslednosť je kľúčová

Pokiaľ ide o výcvik vášho psa, je mimoriadne dôležité byť konzistentný. Vždy používajte tie isté slova na požadované povely a tie isté signály rukou.

Tréning zbytočne nepredlžujte

Majte radšej kratšie tréningy, no častejšie. Čím je šteňa mladšie, tým kratšia by mala byť aj doba tréningu. Ak bude trvať totiž príliš dlho, váš štvornohý priateľ môže byť frustrovaný alebo stratiť úplne záujem.

Správna odmena

Pre každého psa je motiváciou niečo iné. Kým jedného zlákajú maškrty, iný spraví pre hračku čokoľvek. Niektorým stačí extra pozornosť od vás. Spoznajte, čo platí na vášho psa, veľmi si tým tréningy uľahčíte.

Trochu únavy nezaškodí

Vždy pred tréningom dajte šteniatku priestor na vybehanie sa, vypustenie nadbytočnej energie. Potom bude schopné lepšie sa sústrediť.

Neodmeňujte nevhodné správanie

Tento tip sa ľahšie povie, ako urobí, najmä keď sa na vás pozerá svojimi šteňacími očami. Šteniatka sa však musia učiť odlíšiť správne od nesprávneho. Neustále reagovať na ich kňučanie môže narobiť viac škody ako úžitku.

Spoľahnite sa na pozitívne posilňovanie

Pozitívne posilnenie pre psy funguje a mnoho trénerov na to nedá dopustiť. Táto technika zahŕňa odmeňovanie domáceho maznáčika výmenou za správne správanie. To by malo povzbudiť vášho psíka, aby toto správanie znova a znova opakoval.

Začnite v malom

Či už ide o základné povely alebo zložitejšie triky, je nutné postupovať pomaly. Nepreskakujte kroky, sledujte, ako psík reaguje a či chápe, čo od neho chcete. Vždy však hoci len malý krok vpred odmeňte.

Vytvorte si rutinu a dodržiavajte ju

Všetci sme tvory zvyku, vrátane našich štvornohých psích priateľov. Postupne teda každý deň zavádzajte päťminútové série cvičení a držte sa rutiny. Potom uvidíte, ako sa váš malý chlpatý žiak postupne zlepšuje.

Prostredie pre úspech

Aby ste mohli krok za krokom dosahovať úspech, musíte si pripraviť aj vhodné prostredie. Najskôr trénujte povel doma či v záhrade, neskôr v inom, no stále známom prostredí. Až nakoniec vezmite psa niekam, kde ste ešte nikdy neboli.

Stanovte pravidlá

Pravidlá by ste mali dodržiavať aj počas bežných prechádzok. Vždy komunikujte so svojím psom, držte ho blízko seba a odmeňte ho za dobré správanie.

Kratšia vôdzka

Ak váš pes skáče, šteká či vrčí v určitom prostredí či pri prechádzaní okolo iného psa, tak jednoducho skráťte vôdzku. Ide totiž o jeden z osvedčených tipov, ako upokojiť reaktívneho psa. Keď sa naučí v danom prostredí fungovať, vôdzku mu povoľte, prípadne ho pustite na voľno.

Trénujte aj seba

Nie je to len vaše šteniatko, ktoré sa potrebuje učiť. Spoznajte viac reč tela svojho psa, vďaka tomu budete vedieť, ako sa v danej situácii cíti. To by vám malo pomôcť pochopiť, čo pes od vás chce a potrebuje.

Ignorácia

Vzrušené psy často pri pozdravoch vyskakujú na ľudí. Aj keď zdvihnutie kolena, chytenie labiek alebo pokus psa odtlačiť môže fungovať, nie vždy ich to naučí rozoznať správne od nesprávneho.

Najjednoduchším spôsobom, ako zastaviť toto správanie, je neodmeniť ho svojou pozornosťou. Keď pes vyskočí, snažte sa ho úplne ignorovať.

Bavte sa

Čas na hranie pomáha budovať puto medzi vami a vaším psíkom. Navyše, tréning pre nich bude oveľa menej nudný a pomôže im to sústrediť sa, ak sa budete spoločne zabávať a nebudete to brať ako povinnú prácu.