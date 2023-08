Fico: Sú posadnutí mojou osobou, chcú ma poraziť, hoci nie som vo vláde

„Rozprávať, že prvou úlohou vo voľbách v roku 2023 je poraziť Fica, je nelogické a trápne. Ja nie som vláda. Keby som vládol, bolo by to iné,“ vyhlásil.

Pripomenul, že v tomto volebnom období vládli iné strany, a práve tie podľa Fica zanechávajú štát s rozvrátenými verejnými financiami, stagnujúcou ekonomikou a v politicky nestabilnom stave. „Vyzerá to tak, že celý štát je dočasne poverený,“ povedal na margo zvyšujúceho sa počtu inštitúcií, ktorých vedenie je obsadené iba provizórne.

Nesúhlasí, že nadchádzajúce voľby sú o zachovaní demokracie, zahraničného smerovania Slovenska či zabráneniu „mafie“ k návratu k moci. Smer-SD podľa Fica zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska nespochybňuje, rešpektuje demokratické práva ľudí. „A nepôjde ani o návrat mafie,“ doplnil.

Smer-SD sa podľa neho chce po voľbách pokúsiť o účasť vo vláde. Ak sa to podarí, za svoju hlavnú úlohu si kladie naštartovanie ekonomiky tak, aby to nebolo na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu občanov. „Bude postupná konsolidácia na úrovni 0,5 percenta ročne,“ odpovedal na otázku, čo by jeho strana robila s rozpočtovým deficitom na úrovni siedmich percent hrubého domáceho produktu (HDP).

„Pokiaľ ide o plán obnovy a európske fondy, je potrebný krízový manažment a netreba sa báť ani PPP projektov. Nám zdochlo stavebníctvo, nič sa nestavia. Musíme sprístupniť hypotéky,“ povedal Fico.

Tvrdí, že ani v bezpečnostnej oblasti neplánuje pomstu, aj keď si myslí, že členovia jeho strany boli vystavení nekorektnému zaobchádzaniu. „Nech sa normálnym, slušným spôsobom vyšetruje. Tam, kde viete obvinenie doručiť poštou alebo inak, treba ho tak doručiť a nie vykopávať ráno o piatej dvere a teatrálne zatvárať ľudí,“ vyhlásil s tým, že bude potrebné otvárať aj kauzy súvisiace s týmto volebným obdobím.

Nechce zasahovať do trestnej zodpovednosti, chce však vyvodiť politickú zodpovednosť. „Niektorí ľudia musia odísť. Ja tu nehovorím o trestnom stíhaní, to je vecou orgánov činných v trestnom konaní,“ zdôraznil.

Fico zopakoval, že by sa po voľbách chcel orientovať na spoluprácu s Hlasom-SD. O prípadných ďalších partneroch špekulovať nechcel, kým nebudú známe volebné výsledky. „Nevylučujme ani možnosť, že vláda bude zostavená iba z dvoch subjektov. Vyzývam ľudí, aby išli voliť. Aby bolo možné zostaviť vládu tak, aby nebolo potrebné robiť nejaký zlepenec z piatich alebo šiestich subjektov,“ uzavrel predseda Smeru-SD.