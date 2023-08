Turecko chce obnoviť pôvodnú ukrajinsko-ruskú obilnú dohodu. Alternatívy odmieta

S inými možnými alternatívami sú totiž podľa neho spojené riziká, informovala agentúra AFP.

„Vieme, že sa hľadajú alternatívne trasy (na prepravu ukrajinského obilia), ale nevidíme žiadnu alternatívu k pôvodnej iniciatíve, keďže so sebou prinášajú riziká,“ povedal Fidan novinárom po návšteve Kyjeva, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Rusko 17. júla odstúpilo od obilnej dohody, ktorá Ukrajine umožňovala bezpečný vývoz obilia cez Čierne more. Vďaka tejto iniciatíve, ktorú sprostredkovali OSN a Turecko, bolo z Ukrajiny vyvezených viac než 30 miliónov ton obilia.

Kyjev potom v auguste vyslal do Istanbulu nákladnú loď, aby otestoval alternatívnu trasu, ktorú údajne podporujú Spojené štáty. Plavidlo podľa AFP počas plavby vôbec nevstúpilo do medzinárodných vôd, pred príchodom do Turecka sa pohybovalo len vo vodách kontrolovaných členskými štátmi NATO - Rumunskom a Bulharskom.

Rusko po odstúpení od obilnej dohody varovalo, že by mohlo zaútočiť na lode plaviace sa do alebo z ukrajinských čiernomorských prístavov.

Fidan však počas návštevy so Zelenským zdôraznil, že Turecko sa usiluje o oživenie pôvodnej obilnej dohody medzi Moskvou a Kyjevom. „Oživenie tejto iniciatívy je pre Istanbul prioritou,“ povedal šéf tureckej diplomacie.

Denník The Wall Street Journal uviedol, že možná alternatívna trasa by sa vyhla trom ukrajinským prístavom blokovaným Ruskom v prospech prístavu Izmail, ktorý sa nachádza na rieke Dunaj na ukrajinsko-rumunskej hranici.