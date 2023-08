Video: Člen kráľovskej gardy porušil pravidlá. Pohľad na šťastného mladíka vás dojme

Hlavnou úlohou britskej kráľovskej gardy je ochrana kráľovskej rezidencie a kráľovskej rodiny, jej členovia sa však pri výkone svojej práce stali akousi turistickou atrakciou. Turisti pritom často prekračujú hranice. Stráže im obvyklé dajú aj najavo, ak im prekážajú vo vykonávaní povinnosti.

Časť kráľovskej gardy je možné vidieť aj na koni. Keďže kone sú nepredvídateľné a môžu sa ľahko splašiť, nie je vhodné dotýkať sa ich bez povolenia. Mnohí turisti sa túto skutočnosť naučili na vlastnej skúsenosti. Teraz však strážca kráľovskej gardy porušil protokol a pohol koňom dopredu, aby ho mladík mohol pohladkať.

Na videu z YouTube kanála The King's Guards je vidieť, ako sa mladý muž s postihnutím bojazlivo približuje k zvieraťu, no drží si od neho bezpečný odstup. Strážca to po celý čas rešpektuje a dokonca sa s koňom k mladému mužovi posunie tak, aby mohol koňa pohladkať a odfotiť sa s ním.

Mladý muž bol z tejto interakcie očividne absolútne nadšený, napokon sa však rozlúčil s koňom aj strážcom.

Mnohí komentujúci veľmi ocenili prístup tohto člena kráľovskej gardy a pochválili ho za jeho citlivú a súcitnú reakciu. „Úsmev na tvári toho mladého chlapca bol na nezaplatenie,“ napísal jeden komentujúci. Ďalší dodal: „Ďakujem za zdieľanie tohto momentu! Ďakujem aj strážcovi - za vaše láskavé srdce voči mladému mužovi. Rozpoznali ste jeho jedinečnosť a odpovedali ste takým súcitným spôsobom!”