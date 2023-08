Vagnerovci zostanú v Bielorusku aj po údajnej smrti Prigožina, vyhlásil Lukašenko

Bieloruský líder Alexander Lukašenko v piatok vyjadril presvedčenie, že šéf Kremľa Vladimir Putin nenesie zodpovednosť za stredajšiu haváriu lietadla, v ktorom sa údajne nachádzal aj šéf žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Lukašenko zároveň vyhlásil, že vagnerovci sa stále zhromažďujú v Bielorusku, kde zostanú aj napriek správam o údajnej Prigožinovej smrti. Nevedel však povedať, kto bude teraz túto žoldniersku skupinu riadiť.

Podľa Lukašenkových odhadov sa na bieloruskom území nachádza približne 10.000 bojovníkov Vagnerovej skupiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP a Reuters.

Lukašenko vo vyjadreniach pre bieloruskú štátnu agentúru Belta odmietol podozrenia, že by za údajnou Prigožinovou smrťou, ktorá ešte nebola potvrdená, mohol stáť Putin.

„(Putin) je rafinovaný, veľmi pokojný a dokonca až pomalý človek, aj vtedy, keď rozhoduje aj o iných, menej komplikovaných veciach. Takže si neviem predstaviť, že to urobil Putin, že za to môže Putin. Je to príliš surová, neprofesionálne odvedená práca, keď už nič iné,“ povedal Lukašenko s odkazom na správy o Prigožinovej smrti, ktorý údajne zahynul pri stredajšom páde lietadla severozápadne od Moskvy.

Bieloruský líder zdôraznil, že šéfovi vagnerovcov neprisľúbil žiadne bezpečnostné záruky ani nebol zodpovedný za jeho bezpečnosť po tom, ako Prigožin so svojimi bojovníkmi podnikol v júni ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému veleniu. Ukončenie tejto krízy v Rusku sprostredkoval - podľa oficiálnej verzie - práve Lukašenko.

Alexandr Lukašenko podľa svojich slov Prigožina varoval, že jeho život môže byť v ohrození: „Povedal som mu: Žeňa, uvedomuješ si, že spôsobíš smrť iných ľudí a sám zahynieš?“ pričom Lukašenko podľa AFP použil zdrobneninu Prigožinovho krstného mena. Reuters píše, že z Lukašenkových slov nebolo bezprostredne jasné, kedy k tomuto rozhovoru došlo.