Viete správne umývať nože? Týmto 3 chybám sa musíte vyhnúť

Dobrý nôž ocení nielen skúsený šéfkuchár, ale aj laik, ktorý varí len z času na čas. O nôž sa však treba po použití aj dobre postarať. Nasledujúcim trom chybám by ste sa mali pri umývaní noža vyhýbať. Môžete ho poškodiť a zároveň sa zraniť.

Nôž čistíte v umývačke riadu

Nech má nôž na sebe akékoľvek odporúčania, vždy majte na pamäti, že nôž do umývačky riadu jednoducho nepatrí. V umývačke riadu sú nože vystavené vysokým teplotám, drsným čistiacim prostriedkom a abrazívnym pohybom, čo môže poškodiť rukoväte aj čepele. Všetko to môže mať časom vplyv na ostrosť, no najväčší dosah to má na drevené rukoväte, na ktoré má vysoká vlhkosť a teplota významný vplyv.

Ručné umývanie je teda najbezpečnejšia a najefektívnejšia metóda na čistenie a zachovanie kvality nožov.

Nôž po použití dávate priamo do drezu

Profesionálni šéfkuchári vám povedia, že jednou z prvých vecí, ktoré sa naučíte, je nikdy nehádzať nôž do drezu v domnienke, že sa k tomu dostanete neskôr, píše portál The Spruce Eats.

Ide totiž o vašu bezpečnosť. Nielenže by ste nemali nože dlho namáčať v umývadle s vodou či saponátom, ale takto hodený nôž môže spôsobiť nepríjemné zranenie. Stačí len siahnuť do drezu plného riadu a nevšimnúť si čepeľ zabudnutého noža.

Nôž nevysušíte okamžite

Nadmerné vystavenie vode a dlhodobému namáčaniu môže spôsobiť, že sa drevená rukoväť napučí, zdeformuje alebo praskne. Je teda dôležité minimalizovať množstvo vody, s ktorou sa rukoväť noža stretne počas čistenia, a po umytí okamžite usušiť.

Okrem toho akýkoľvek oceľový nôž môže napadnúť korózia, ktorá vzniká, keď železo v oceli reaguje na vodu a kyslík. Vznik hrdze podporuje vlhkosť, kyslík, soľ aj kyseliny. Nože, ktoré nie sú ihneď vysušené alebo ktoré sú po rezaní citrusov vystavené vzduchu, sú náchylnejšie na hrdzavenie. Rovnako aj nože, ktoré sa používajú pri práci s veľmi slanými alebo kyslými potravinami, sú náchylnejšie na hrdzavenie.

Nože je preto nevyhnutné udržiavať v suchu, po použití ich okamžite očistiť a vysušiť.

Tipy na čistenie nožov