Uhrík o členstve v mládežníckej organizácii SDKÚ-DS: Nebola to chyba, ale skúsenosť

Označil ju za skúsenosť, za ktorú je vďačný. Uviedol to v stanovisku v reakcii na informácie, ktoré priniesol portál Aktuality.sk.

Uhrík priblížil, že ako študent mal kresťansko-konzervatívne názory, preto sa pridal k mládeži SDKÚ. „Rýchlo som sa však zorientoval a zistil, že ich politika nie je správna,“ uviedol. „Ak by sa to nestalo, tak by som možno nikdy nedospel k názorom, ktoré mám dnes,“ doplnil. Následne podľa svojich slov vybudovali so súčasným šéfom ĽSNS Marianom Kotlebom „vtedy najsilnejšiu stranu, ktorá bola jediná schopná otvorene kritizovať nedostatky v politike západu“.

Europoslanec odmieta, že by svoje mládežnícke členstvo v SDKÚ tajil. „O mojej minulosti vie minimálne 5000 ľudí na Slovensku už 13 rokov. Vedeli o tom novinári v roku 2017, keď ma lustrovali kvôli kandidatúre na župana. Nie je náhoda, že to vytiahli práve teraz pred voľbami,“ tvrdí Uhrík. Pripomenul, že aj iní politici v priebehu svojej kariéry zmenili názory.

Portál Aktuality.sk upozornil, že Uhrík bol členom mládežníckej organizácie SDKÚ s názvom Nová Generácia. Píše tiež, že Uhrík mal za SDKÚ-DS kandidovať v roku 2010, keď sa v komunálnych voľbách uchádzal o post poslanca v obci Komjatice.

Uhrík pôsobil v Kotlebovej ĽSNS, v roku 2019 úspešne kandidoval za túto stranu do Európskeho parlamentu. Začiatkom roka 2021 spolu s ďalšími predstaviteľmi stranu opustil a založili hnutie Republika, ktorej sa stal predsedom.