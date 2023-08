PS prichádza s projektom CeloSlovák. Takto má zlepšiť verejnú hromadnú dopravu

"Ide o ročný predplatný lístok za veľmi výhodnú cenu. Ľuďom umožní neobmedzene využívať všetky formy verejnej dopravy na celom Slovensku," uviedol na brífingu v Košiciach predseda PS Michal Šimečka.

Označil to za sociálne a zároveň aj klimatické opatrenie s tým, že podobné funguje od roku 2021 v Rakúsku. „Symbolizuje to náš záujem o to, aby bola verejná doprava funkčná, dobre prepojená, a aby bola pre každého výhodnou alternatívou cestovania,“ povedal. Kým sa nezlepší dopravná situácia, budú podľa neho pretrvávať aj ostatné problémy regiónov.

Filozofiou lístka CeloSlovák podľa podpredsedníčky PS Lucie Plavákovej je, aby sa každému, kto viackrát do týždňa použije nejaký druh hromadnej dopravy, oplatilo kúpiť si ho. „CeloSlovák bude navyše dostupný aj v lacnejšej regionálnej verzii, to je pre jeden kraj alebo medziregionálne pre dva až tri kraje,“ konštatovala.

PS chce verejnú dopravu zatraktívniť aj ďalšími opatreniami. „Znamená to viac vlakov, ktoré budú jazdiť častejšie a najmä načas, odstrániť meškania a zlepšiť stav tratí. Takmer 40 percent koľajníc je v nevyhovujúcom stave. Potrebujeme sa zamerať na dlhodobú víziu modernizácie a rozvoja železníc, elektrifikáciu tratí, modernizáciu na vyššiu rýchlosť a zvýšenie kapacity preťažených tratí,“ uviedol odborník hnutia na dopravu Martin Pekár.

Ekonomický expert PS Štefan Kišš poukázal, že do železníc Slovensko investuje v porovnaní s okolitými krajinami výrazne menej a treba realizovať najprv najviac prínosné projekty.