Výrobok pre dojčatá zapríčinil už desiatky úmrtí. Inšpektori prichádzajú s varovaním

Portál NBC News na základe analýzy záznamov z posledných viac ako 15 rokov priniesol správu, v ktorej upozornil na najmenej 162 úmrtí dojčiat, ktoré súvisia s používaním dojčiaceho vankúša.

Na hrozivú štatistiku reagovali americkí obchodní inšpektori aj Komisia pre bezpečnosť spotrebných výrobkov Spojených štátov (CPSC), ktorá volá po prijatí opatrení na zamedzenie podobných prípadov v budúcnosti.

Problémom môžu byť nejasné inštrukcie

Okolnosti úmrtia detí sa rôznia. Často k nemu dochádzalo po tom, ako ho rodičia uložili na spánok na vankúš alebo vedľa neho. Problematická je v tomto prípade poloha dieťaťa – po uložení na bruško alebo chrbát totiž dochádza k prehnutiu jeho tela tak, že dôjde k zablokovaniu dýchacích ciest a následnému úmrtiu.

V nejednom prípade došlo k úmrtiu po tom, ako bolo dieťa uložené na vankúš dolu tvárou, a tak sa nedokázalo nadýchnuť. K najmenej trom úmrtiam došlo po tom, ako matka pri dojčení pomocou vankúša zaspala a stratila dohľad nad dieťaťom.

Dojčiace vankúše sa obvykle predávajú spolu s informačným letákom a návodom na použitie, no podľa NBC News sú inštrukcie v ňom nejasné a môžu viesť k nehodám. Keďže podľa výrobcov sa vankúš môže použiť aj ako podložka počas odpočinku dieťaťa alebo v čase, keď leží na brušku, v návode by mali zároveň uviesť, že takto uložené dieťa netreba nechávať bez dozoru.

Až do roku 2020 CPSC nijako neinformovala o potenciálnych rizikách používania dojčiacich vankúšov. V tomto roku vydala verejné varovanie, no ani to nedokázalo zabrániť najmenej 36 úmrtiam v Spojených štátoch.

Komisia plánuje zaviesť povinnosť výrobcov dôraznejšie informovať o potenciálnom riziku udusenia dieťaťa pri používaní dojčiaceho vankúša. Rovnako od nich žiada, aby vankúše predávali bez pomocných popruhov, ktoré môžu rodičov viesť k presvedčeniu, že dieťa uložené na vankúši môžu nechať bez dozoru.

Mnohí ich považujú za nevyhnutné

Dojčiace vankúše sa prvýkrát začali masovo používať v roku 1989, keď vynález predstavila Američanka Susan Brownová. V tom čase sa k dojčeniu hlásilo len niečo vyše polovice matiek, toto číslo však za posledné roky stúplo minimálne v rámci USA.

Vankúše sú navrhnuté tak, aby pri dojčení dieťaťu poskytovali dostatočnú oporu a pohodlie. Mnohí rodičia ich považujú za nevyhnutnosť pri starostlivosti o dieťa, pričom v Spojených štátoch sa ročne predá okolo 3,7 milióna týchto pomôcok.