Trump sa vrátil na platformu X zverejnením svojej policajnej fotografie

DNES - 8:45

Americký exprezident Donald Trump vo štvrtok zverejnil svoju policajnú fotografiu na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Je to jeho prvý príspevok na tejto platforme od januára 2021. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky denníka The New York Times (NYT).

Policajná fotografia zhotovená vo väznici v okrese Fulton v Georgii zachytáva mračiaceho sa Trumpa a obsahuje text spojený s prezidentskými voľbami v roku 2024. Ide o nápisy „zasahovanie do volieb" a „nikdy sa nevzdávaj". https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023 Trump sa vo štvrtok prihlásil v tejto väznici, kde ho formálne zatkli v súvislosti s obvineniami z pokusu zvrátiť výsledky volieb v štáte Georgia v roku 2020. Následne ho prepustili na kauciu 200.000 dolárov. Prečítajte si viac: Trump sa vydal úradom v Georgii, jeho policajnú fotografiu zverejnili médiám Exprezident je jednou z 19 osôb, ktoré minulý týždeň v Georgii obžalovali z vydierania a celého radu volebných podvodov. Došlo k tomu po rozsiahlom vyšetrovaní jeho snáh zvrátiť volebnú porážku v tomto štáte. Trump sa v budúcoročných voľbách plánuje znova uchádzať o zvolenie. Štvrtkový príspevok signalizuje návrat Trumpa na Twitter. Táto sociálna sieť zablokovala jeho účet po útoku Trumpových priaznivcov na washingtonský Kapitol 6. januára 2021, pripomína NYT. Twitter rozhodol, že Trump, vtedajší prezident, porušil pravidlá tejto platformy. Miliardár Elon Musk, ktorý Twitter kúpil vlani v októbri, Trumpov účet v novembri obnovil. Exprezident však naďalej uprednostňoval svoju vlastnú sociálnu sieť Truth Social, ktorá má oveľa menej odberateľov.