Chcete jesť ako kráľ? Tak na tieto obľúbené pochúťky zabudnite!

Mnohé aspekty života členov kráľovskej rodiny sa výrazne líšia od životov bežných ľudí. Patrí k tomu aj stravovanie, ktoré im zaobstarávajú súkromní kuchári. Tí však nemôžu variť, čo si zmyslia. Kráľ Karol III. dal jasné inštrukcie, ktoré potraviny sa na jeho stole nesmú objaviť a ktoré by tam zase mali byť takmer denne.

Karol III. nemá rád čokoládu

Zosnulá kráľovná Alžbeta II. mala takú lásku ku všetkému, čo sa týka čokolády, že údajne navštívila čokoládovňu v Londýne, ktorá poskytovala kráľovskej rodine exkluzívne čokolády. Bývalý manažér Welsh Culinary Team Graham Tinsley MBE hovorí, že naopak kráľ Karol III. čokoládu vôbec neje.

Cesnak má na kráľovom stole zákaz

Kráľovské povinnosti a cesnak jednoducho nejdú dokopy. Byť hlavou štátu znamená aj veľa úzkeho kontaktu s vplyvnými ľuďmi, takže vyhýbanie sa cesnaku sa zdá byť rozumným riešením. Možno aj to je dôvod, prečo sa cesnaku vyhýba a nie, že by mu nechutil. Na otázku v programe MasterChef Australia v roku 2018 o jedlách, ktoré nenájdete na kráľovských podujatiach, totiž kráľovná Camilla odpovedala: „Nerada to hovorím, ale cesnak. ... Cesnak je nie-nie."

Britský panovník tiež nechce jedávať foie gras. Živočíšny produkt pochádza z kačice alebo husi a s jeho výrobou sa spája nútené kŕmenie zvieraťa. Niet sa teda čomu čudovať, že ekologicky zmýšľajúci a prírodu milujúci kráľ takéto jedlo na svojom stole nechce mať.

Huby na rôzne spôsoby

Bývalý kráľovský šéfkuchár Darren McGrady si spomenul na čas, keď kráľ priam povzbudzoval zamestnancov v zámku Balmoral, aby išli na panstve zbierať huby, píše portál Express. „Miluje divé huby a vzal svojich kuchárov do Balmoralu, aby im ukázal, kde sú najlepšie huby,“ povedal Darren. „Priniesli sme ich späť do Buckinghamského paláca a boli to najúžasnejšie hríby."

Okrem húb má kráľ Charles v obľube aj jahňacie alebo baranie mäso, z ktorých Darren v Buckinghamskom paláci veľa varil.