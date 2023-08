Vagnerovci prešli pod priame velenie Putina, tvrdí poľský premiér

Podľa Morawieckeho sa tak stalo po stredajšej údajnej smrti vodcu vagnerovcov Jevgenija Prigožina, ktorú Moskva dosiaľ oficiálne nepotvrdila.

TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a stanice Sky News.

„Dohľad nad Vagnerovou skupinou teraz prešiel priamo na prezidenta Putina... (skupina) je pod priamou kuratelou Putina a jeho ľudí a bude sa využívať ešte viac ako predtým, alebo aspoň v rovnakom rozsahu ako predtým, a to ako nástroj provokácií, vydierania a rôznych druhov obťažovania s cieľom narušiť bezpečnostnú politiku a destabilizovať krajiny susediace s Ruskom a Bieloruskom,“ povedal Morawiecki.

Na tlačovej konferencii vo Varšave tak reagoval na otázku, čo by údajná Prigožinova smrť znamenala pre bezpečnosť Poľska.

„Vagnerova skupina sa dostáva pod Putinovo vedenie. Nech si každý sám odpovie na otázku, či to bude hrozba väčšia alebo menšia... Pre mňa je to rečnícka otázka,“ citovala poľského premiéra stanica Sky News.

Prigožin bol údajne na palube súkromného lietadla, ktoré sa v stredu zrútilo v Tverskej oblasti severne od Moskvy. Pád lietadla podľa informácií ruských úradov a médií neprežil nikto z dovedna desiatich pasažierov.

Ruský letecký úrad Rosaviacija v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol Prigožin na palube havarovaného stroja, ktorý mu vraj aj patril. Smrť šéfa vagnerovcov však dosiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili. Na palube lietadla sa mal okrem iných nachádzať aj spoluzakladateľ Vagnerovej skupiny Dmitrij Utkin.

Ihneď sa objavili podozrenia, že by do tejto udalosti mohol byť nejakým spôsobom zainteresovaný Vladimir Putin. On sám ani Kremeľ sa však k údajnej Prigožinovej smrti zatiaľ nijako nevyjadrili. Ukrajina zdôraznila, že s údajnou smrťou šéfa vagnerovcov nemá nič spoločné.

Prigožin, ktorého Vagnerova skupina bojovala po boku ruskej armády na Ukrajine, zorganizoval presne dva mesiace pred pádom lietadla, 23. júna, krátku ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu. Po jej neúspechu a dohode s Kremľom sa po väčšina vagnerovcov vrátane Prigožina presunula do bieloruského exilu. Samotný Prigožin sa mal odvtedy niekoľkokrát opätovne objaviť v Rusku.