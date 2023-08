Najlepší cestovateľský tip: Takto vás chodidlá nebudú páliť ani po celom dni na nohách

Každý chce na dovolenke či výlete čo najviac zažiť a vidieť. Najmä tí, ktorým ide predovšetkým o poznávanie nových krajín, nie o oddych na pláži, však určite poznajú nepríjemnú bolesť chodidiel po celodenných výletoch.

Skúsená cestovateľka a moderátorka Samantha Brown má tiež skúsenosti s boľavými nohami, no našla na to aj recept. S trikom, ktorý ju nesklamal už 25 rokov, sa podelila aj so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti.

Cestovateľský tip si osvojila ešte v čase, keď v New Yorku pracovala ako čašníčka na nohách musela byť niekoľko hodín denne. „Viem, že nezáleží na tom, aké pohodlné máte topánky. Keď ste na nohách viac ako štyri hodiny, tak sú unavené, spotené, horúce a bolestivé,” povedala. Práve preto začala so sebou nosiť do práce aj na cesty žabky. Samozrejme, nechodí v nich celý čas, ale vkĺzne od nich vtedy, keď má pauzu a chvíľu na oddych. Chodidlá sa tak môžu uvoľniť, natiahnuť, osviežiť na čerstvom vzduchu či slnku. Odporúča vziať si so sebou aj púder, ktorý používa na absorbovanie vlhkosti a zápachu nôh.

Keď sa chce vrátiť do topánok, vyberie si pár nových ponožiek, nasype do nich trochu púdru a navlečie ich na nohy.

„Túto techniku som používala počas všetkých mojich ciest za posledných 25 rokov,” povedala s tým, že je to skvelé najmä vtedy, ak chodievate do zábavných parkov, na výletné lode i túry. Mnohí jej fanúšikovia sa zhodli na tom, že je to ten najlepší cestovateľský trik a po jeho použití pocítili veľký rozdiel.