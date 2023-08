Smrť Prigožina by súhlasila so vzorcom neobjasnených úmrtí v Rusku, vyhlásila Baerbocková

DNES - 14:34

Predpokladaná smrť vodcu ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny by sa zhodovala so vzorcom "neobjasnených" úmrtí v Rusku, vyhlásila vo štvrtok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.

„Nie je náhoda, že sa svet okamžite pozerá na Kremeľ, keď niekdajší dôverník (ruského prezidenta Vladimira) Putina, ktorý je v nemilosti, zrazu doslova spadne z neba dva mesiace po pokuse o vzburu," uviedla Baerbocková. „Tento vzorec v putinovskom Rusku poznáme: úmrtia, pochybné samovraždy, pády z okien, z ktorých všetky sú neobjasnené. Len to podčiarkuje diktátorský mocenský režim založený na násilí," vyhlásila šéfka nemeckej diplomacie na tlačovej konferencii so svojím kirgizským náprotivkom. Baerbocková pritom skôr vo štvrtok varovala pred špekuláciami o havárii lietadla, v ktorom podľa ruských úradov letel i Prigožin. Lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, keď sa v stredu zrútilo nad Tverskou oblasťou na západe Ruska. Ruský letecký úrad Rosaviacija v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin. Jeho smrť však zatiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili.