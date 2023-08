Poľského prezidenta neprekvapuje možné úmrtie Prigožina pri nehode lietadla

„Čokoľvek sa včera stalo, nikoho to neprekvapilo. Ani prezident to nepokladá za prekvapenie,“ uviedol Szrot pre rozhlasovú stanicu RMF FM. Poukázal na to, že k udalosti prišlo dva mesiace po tom, čo sa Prigožin spolu so svojimi bojovníkmi z Vagnerovej skupiny vzbúril proti ruskému vojenskému vedeniu.

„Bez ohľadu na to, ako posúdite to, čo sa stalo na ruskej oblohe, Prigožin a jeho spolupracovníci neboli skupina nevinných anjelikov, boli to kriminálnici,“ povedal Szrot.

Lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, keď sa zrútilo nad Tverskou oblasťou na západe Ruska. Ruský letecký úrad Rosaviacija v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin. Jeho smrť však zatiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili.

Z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24 vyplýva, že let prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne, stroj však zrazu začal prudko klesať.

Na internete koluje množstvo verzií o tom, čo presne sa mohlo stať. Podľa telegramového kanála Grey Zone blízkeho vagnerovcom stroj cielene zostrelila protivzdušná obrana, no objavili sa aj správy o chybe motora či bombe v krabici od vína.