Sledkom otvoril vyšetrovanie pádu údajného Prigožinovho lietadla

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal vyšetrovanie havárie lietadla v Tverskej oblasti na západe Ruska, na ktorého palube sa podľa ruských úradov nachádzal vodca Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy televízie Sky News.

„Lietadlo spadlo v Tverskej oblasti cestou z Moskvy do Petrohradu... Na miesto udalosti vyrazil vyšetrovací tím, určia sa všetky potrebné forenzné analýzy a bude určená príčina havárie lietadla,“ uviedol Sledkom vo vyhlásení.

Dodal, že vyšetrovanie začal na základe trestného zákona vo veci „porušenia dopravných bezpečnostných pravidiel a prevádzky leteckej dopravy“.

Lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, keď sa zrútilo nad Tverskou oblasťou. Ruský letecký úrad Rosaviacia v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin. Jeho smrť však zatiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili, píše agentúra DPA.

Z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24 vyplýva, že let prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne, stroj však zrazu začal prudko klesať.

Scene when prigozhin jet off the private jet #Prigozhin #Prigoschin #Putin pic.twitter.com/ibiS7iSUSj