Video: Pre prigožinovo lietadlo bolo osudných posledných 30 sekúnd

Vyplýva to z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24. Na palube lietadla sa podľa úradov nachádzal i šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Haváriu nikto neprežil. Vo štvrtok to uviedol denník The Guardian a agentúra Reuters, informuje TASR.

Lietadlo smerovalo z Moskvy do Petrohradu, keď sa zrútilo v Tverskej oblasti blízko obce Kuženkino, uviedlo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie.

A civilian plane that allegedly belonged to Yevgeny Prigozhin crashed in Tver Oblast



The tragedy happened in the village of Kuzhenkino. Before the fall, the locals heard two loud shots in the sky.



First of all, there are dead and injured.



