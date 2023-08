Prigožinovu smrť potvrdil aj ruský letecký úrad. Biely dom: Nie je to prekvapenie

Ruský letecký úrad Rosaviacia v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti sa šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin nachádzal na palube lietadla, ktoré sa v stredu zrútilo v Tverskej oblasti. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP a televízie Sky News.

„Podľa aerolínií boli na palube lietadla Embraer-135 nasledujúci pasažieri:... Prigožin, Jevgenij,“ napísala Rosaviacia v aplikácii Telegram. Okrem šéfa vagnerovcov sa na zozname pasažierov nachádzali aj Dmitrij Utkin, Valerij Čekalov, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Nikolaj Matusejev a Aleksander Totmin, ako aj traja členovia posádky.

Lietadlo, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy. Telegramový kanál Grey Zone blízky vagnerovcom v stredu uviedol, že stroj bol cielene zostrelený protivzdušnou obranou nad Tverskou oblasťou. Na zozname pasažierov sa nachádzalo aj Prigožinovo meno; kanál však najprv spochybnil, či je skutočne mŕtvy.

V rovnakom čase sa totiž vo vzduchu mali nachádzať dve lietadlá vagnerovcov. Druhé lietadlo sa podľa Grey Zone otočilo a pristálo na letisku Ostafjevo južne od Moskvy, pričom nebolo bezprostredne jasné, na palube ktorého stroja sa vodca vagnerovcov nachádzal.

Spravodajská stanica BBC informovala, že podľa miestnych záchranných zložiek sa na mieste zrútenia lietadla našlo všetkých desať tiel a pátracie práce tak boli ukončené.

Biely dom: Smrť Prigožina by nebola prekvapením

Smrť šéfa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina by vzhľadom na jeho spory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nebola prekvapením. Tvrdí to hovorkyňa americkej Národnej bezpečnostnej rady (NSC) Adrienne Watsonová, informuje agentúra AFP.

Watsonová uviedla, že ak sa Prigožinova smrť potvrdí, „nemala by byť pre nikoho prekvapením“.

„Katastrofálna vojna na Ukrajine viedla k pochodu súkromnej armády (vagnerovcov) na Moskvu a ako sa teraz zdá, tak aj... k tomuto,“ dodala Watsonová.

Podobne sa krátko po nej vyjadril aj samotný americký prezident Joe Biden. Správa o páde ruského lietadla, na palube ktorého mal byť aj Prigožin, ho zastihla počas dovolenky, ktorú trávi s rodinou pri jazere Tahoe v pohorí Sierra Nevada. Pád lietadla s Prigožinom by ani podľa jeho slov nebol „prekvapením“.

„Neviem celkom presne, čo sa tam stalo, ale nie som prekvapený,“ povedal Biden, ktorého citovala agentúra Bloomberg. „V Rusku sa neudeje veľa vecí, za ktorými by nestál Putin, hoci neviem dosť na to, aby som poznal odpoveď (na to, čo sa stalo),“ reagoval americký prezident.

Prigožin, ktorého Vagnerova skupina bojovala po boku ruskej armády na Ukrajine, zorganizoval presne pred dvoma mesiacmi - 23. júna - krátku ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu.

Po dohode s Kremľom sa po jej neúspechu väčšina vagnerovcov vrátane Prigožina presunula do bieloruského exilu. Samotný Prigožin sa mal odvtedy niekoľkokrát opätovne objaviť v Rusku.