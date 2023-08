Hortenzie vo váze: Takto ich musíte zrezať a budú krásne žiariť oveľa dlhšie

Milovníčka kvetov sa podelila o šikovný trik, ako správne zrezať stonky hortenzií, aby vo váze vydržali oveľa dlhšie. Tvrdí, že táto dvojkroková metóda orezávania môže zlepšiť hydratáciu hortenzií, vďaka čomu budú dlhšie svieže.

Žena vystupujúca na sociálnej sieti TikTok pod menom @tint-floral odporúča stonku dvakrát prerezať, čím sa zväčší plocha, cez ktorú môžu rastliny absorbovať vodu. Vo videu kvetinárka demonštrovala metódu, ktorá sa skladá z dvoch krokov a pomôže osviežiť hortenzie vo váze.

„Hortenzie sú super smädné. Ak odrežete stonku pod uhlom, budú môcť piť oveľa viac,” povedala vo videu. Na dosiahnutie ešte väčšej plochy radí stonku narezať aj pozdĺžne.

Po orezaní by ste hortenzie mal umiestniť okamžite do vody. Nemala by však byť studená. „Dávam ich do teplej vody," poznamenala. „Teplá voda má menej rozpusteného kyslíka, takže sa dostane do stonky viac vody a menej vzduchových bublín."