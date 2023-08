Greenpeace: Európske energetické firmy nerobia nič pre riešenie zmeny klímy

Výroba veternej a solárnej energie veľkými ropnými spoločnosťami je stále prekvapivo nízka na rozdiel od názoru širokej verejnosti, tvrdí Greenpeace. Mimovládna organizácia predstavila 110-stranovú analýzu, ktorú napísal nemecký expert na energetiku Steffen Bukold.

Správa zahŕňa výsledky 12 európskych energetických skupín za rok 2022 a zisťuje, že iba 0,3 percenta ich celkovej produkcie bolo vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie. Zvyšných 99,7 percenta pochádzalo z ťažby ropy a zemného plynu.

„V roku 2022 došlo k jednostrannej dominancii fosílnych investícií – v priemere 92,7 percenta bolo investovaných do pokračovania ťažby fosílnej ropy a plynu a len 7,3 percenta do zmeny smerom k udržateľnej výrobe energie a nízkouhlíkovým riešeniam,“ uviedol Greenpeace.

„Nemôžete nechať tieto spoločnosti, aby sa regulovali samy. Žiadame preto vlády, aby zasiahli pre blaho občanov, pretože samoregulácia v tomto odvetví nefunguje,“ povedal Jakub Gogolewski z Greenpeace.

Niekoľko aktivistov postavilo v parížskej obchodnej štvrti La Défense, kde sídli spoločnosť TotalEnergies, pod heslom „Teplomer vybuchuje vďaka priemyslu fosílnych palív“ maketu ropnej veže.

Analýza s názvom The Dirty Dozen (Tucet špinavcov) uvádza údaje šiestich medzinárodných ropných spoločností so sídlom v Európe: Shell, TotalEnergies, BP, Equinor, Eni a Repsol spolu so šiestimi národnými ropnými a plynárenskými spoločnosťami: OMV (Rakúsko), PKN Orlen (Poľsko), MOL (Maďarsko), Wintershall Dea (Nemecko, dcérska spoločnosť BASF), Petrol Group (Slovinsko) a Ina Croatia (Chorvátsko).