Poslanci OĽANO navrhli zvolať mimoriadny výbor k situácii v SIS

Pre TASR to potvrdil predseda klubu Michal Šipoš. Výbor by mal byť zvolaný do siedmich dní od podania návrhu.

Poslanci chcú diskutovať o situácii v tajnej službe v súvislosti s obvineniami týkajúcimi sa „účelového vypracovania“ správy tajnej služby. „Ak je pravda, že SIS bola takto zneužívaná na špinavú robotu pre Fica a jeho poskokov, tak je to obrovské zlyhanie a my sa na to budeme vo výbore dôsledne pýtať,“ uviedol Šipoš. Považuje za závažné, ak bola tajná služba využitá na fabrikovanie falošných správ, ktoré sa následne prezentovali v parlamente a na tlačových konferenciách opozície ako fakty.