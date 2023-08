Ako správne skladovať papriku? Takto bude chrumkavá celé týždne

Obľúbená chrumkavá paprika môže svoju chrumkavosť i farbu už po pár dňoch ľahko stratiť. Dôvodom je nesprávne skladovanie. Pri správnej technike však vydrží aj viac ako dva týždne.

Papriku obvykle mnohí skladujú voľne v chladničke alebo ju nechávajú v obale, v ktorom si ju priniesli domov z obchodu. Väčšinou paprika pri takom skladovaní vydrží v sviežom stave týždeň. No i ten najmenší fliačik na nej sa môže ľahko zväčšiť a zničiť jej chuť i konzistenciu.

Tejto nepríjemnosti sa dá zabrániť jednoduchým trikom. Všetko, čo na to potrebujete, je uzatvárateľné vrecko a papierová utierka, ktorou ho vysteliete.

Papierovú utierku zloženú na polovicu vložte do plastového vrecka, potom pridajte jednu alebo dve papriky a vrecko uzavrite. Táto metóda zabezpečí, že paprika zostane čerstvá a nepoškodená celé týždne. Dobre spravíte, ak papriku pred vložením do vrecka umyjete a dôsledne vysušíte. Takto pripravenú ju môžete uložiť do chladničky.

Potravinársky expert pre portál Express odhalil aj ďalší šikovný tip, ktorý sa oplatí poznať. Zelená paprika vydrží dlhšie ako červená či žltá. Tak to môžete ovplyvniť už pri nákupe.

Určite viete, že celá paprika vydrží dlhšie ako nakrájaná, ktorá zmäkne v priebehu pár dní. Aj keď vyhnúť sa tomu sa môže zdať nemožné, dá sa to spomaliť jednoducho tým, že stonky a semienka prichytíte k nepoužitým plátkom papriky. Obsahujú totiž kľúčové živiny, ktoré udržujú celkovú kvalitu a čerstvosť zvyškov paprík. Keďže paprika stráca svoju pevnosť a kvalitu kvôli vlhkosti, je dobré použiť na uskladnenie už nakrájanej papriky vzduchotesnú nádobu vystlanú papierovou utierkou.