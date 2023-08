Pravidlá paláca sú prísne: Princezná Kate nemôže spraviť ani túto bežnú vec

Kráľovská rodina má mnoho pravidiel, ktoré jej členovia musia dodržiavať. Niektoré majú historický a tradičný pôvod, pri iných ide najmä o bezpečnosť. Mnohé z nich sú však pre bežných ľudí naozaj prekvapivé a často nepochopiteľné. Takto je to aj v tomto prípade. Princezná z Walesu počas nedávneho kráľovského výletu prezradila jedno z týchto pravidiel.

Kate, princezná z Walesu, nemá počas kráľovských výletov dovolené dávať autogramy. Musí tak prosby mnohých ľudí a dokonca aj detí odmietať. Počas výletu na výstave kvetov začiatkom tohto roka sa však na chvíľu zdalo, že toto pravidlo porušila.

V jednej chvíli Kate nakreslila niekoľko náčrtov, keď spolu s deťmi identifikovali chrobáčiky, pričom jedno dieťa sa pýtalo, či by sa princezná mohla podpísať svojím menom na kresbu. Kate podľa portálu Telegraph dieťaťu sladko odpovedala: „Volám sa Catherine. Nesmiem dávať autogramy, je to len jedno z tých pravidiel." Keďže nechcela deti sklamať, urobila pre ne niekoľko ďalších kresieb – vrátane jednej s kvetom a ďalšej s jazierkom obklopeným nejakými rastlinami. Počas inej návštevy sa deti pýtali Kate na to, aký je kráľovský život. „Musíte tvrdo pracovať,” odpovedala deťom.

Hoci princezná Kate a princ William sú známi dodržiavaním pravidiel, niektoré po smrti kráľovnej úplne nedodržiavajú, upozornil portál Express. Kráľovský pár napríklad pri zámku Balmoral zdravil svojich priaznivcov a nechal sa s nimi aj odfotiť. Dokonca ich dvojica aj objala.