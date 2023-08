Pellegrini: Je potrebné prepojiť vysoké školy s praxou a zabrániť odlivu mladých

Uviedol to predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii. Toto opatrenie môže podľa neho pomôcť zamedziť odlivu mladých ľudí do zahraničia.

„Dôležité je čo najviac prepojiť naše vysoké školstvo s reálnou praxou a firmami, ktoré na Slovensku pôsobia,“ uviedol Pellegrini. Upozornil na pretrvávajúcu prekvalifikovanosť. Ako priblížil, až 30 percent vysokoškolákov zastáva pracovné pozície, ktoré vyžadujú iba stredoškolské vzdelanie.

Výsledkom lepšieho fungovania systému podnikového štipendia by podľa neho bolo, že priemysel a ekonomika by do veľkej miery ovplyvňovali vysoké školy. Tie by vedeli, aké študijné programy sú požadované a koľkým študentom poskytnú štipendiá.

„Musíme vytvoriť ucelený národný štipendijný program, ktorý bude motivovať vysoké školy a zamestnávateľov zapojiť sa do spolupráce,“ uviedol. Je však podľa neho potrebné, aby boli zamestnávatelia aj vysoké školy motivovaní zo strany štátu.

Pellegrini upozornil na to, že s postupným starnutím populácie a narastajúcim odlivom mladých do zahraničia čelí Slovensko závažnému problému. „Podľa Európskej komisie príde SR do roku 2070 až o 30 percent všetkej pracovnej sily,“ priblížil.

Ako uviedol, odliv mladých vážne poškodzuje ekonomický rast a konkurencieschopnosť krajiny. Konštatoval, že každý vysokoškolák, ktorý sa rozhodne odísť, znamená pre Slovensko finančnú stratu vo výške niekoľkých desaťtisíc eur, pretože je potrebné zohľadniť náklady na jeho vzdelanie. Dodal, že Košický kraj je odlivom mladých ľudí najohrozenejším regiónom.