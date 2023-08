Rusko chce zvýšiť výrobu leteckých dronov pre armádu i civilné využitie

Špak oznámil, že Rusko potrebuje na civilné využitie 30.000 dronov a v súčasnosti ich vyrába približne 6000 ročne. Dodal, že v spojitosti s vojenským využitím sú požiadavky oveľa vyššie.

Výrobná kapacita by sa mala podľa Špaka do roku 2024 zvýšiť na 18.000 dronov ročne a v roku 2030 by mala dosiahnuť 30.000 kusov. Zahŕňa to všetky typy bezpilotných lietadiel či vrtuľníkov vrátane tzv. multikoptér s viacerými rotormi. Budú mať využitie v poľnohospodárstve, výstavbe či v doprave v neprístupných oblastiach.

Rusko na svoje letecké útoky na Ukrajine využíva tzv. kamikadze drony iránskej výroby, ktoré sa po zásahu cieľa zničia. Medzičasom ich začalo aj samo vyrábať a svoje bojové drony vyvíja aj Ukrajina.