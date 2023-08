3 miesta v kuchyni, na ktoré mikrovlnku nikdy neukladajte

Mikrovlnná rúra je vynález z polovice 20. storočia, ktorý dnes vo väčšine domácností západného sveta urýchľuje prípravu jedál. Praktická je hneď z niekoľkých dôvodov – v prvom rade pre rýchlosť, akou zohrieva jedlo, ale tiež pre relatívnu bezpečnosť, keďže riziko pripálenia jedál v nej je oproti štandardnej rúre alebo sporáku oveľa nižšie.

Popularita mikrovlniek sa rozšírila v 70. rokoch a dnes už len ťažko nájdete človeka, ktorý by ich nevedel používať. Horšie je to s ich umiestňovaním v domácnosti, keďže v tom ešte väčšina z nás robí chyby.

Nie každý má kuchyňu dostatočne priestrannú na to, aby si mohol vyberať. No aj pri menších priestoroch je vhodné brať do úvahy tri miesta, ktoré sú pre umiestnenie mikrovlnky najmenej vhodné.

Roh miestnosti

Väčšina mikrovlniek má pánty na ľavej strane. To znamená, že pri výbere miesta je potrebné myslieť na to, ako budete otvárať dvierka zariadenia. Ubezpečte sa, že vľavo od neho ostane dostatok priestoru na otváranie.

V blízkosti drezu alebo umývačky

Umiestňovaniu elektroniky do blízkosti zdroja vody by ste sa vo všeobecnosti mali vyhnúť. Túto zásadu netreba porušiť ani pri mikrovlnke, keďže voda a vlhkosť v ovzduší môže poškodiť jej elektrické komponenty a zvýšiť tak riziko poškodenia alebo poruchy.

Tesné priestory a výklenky

Ak sa aj zdá, že výklenok medzi kuchynskými skrinkami je pre mikrovlnku dostatočne veľký, zvoľte si radšej miesto s rozľahlejším voľným priestranstvom.

Nadmernému zahrievaniu zariadenia sa vyhnete tak, že okolo neho zabezpečíte dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Medzi bočnými stenami a najbližšou prekážkou preto nechajte aspoň 8 centimetrov voľného priestoru, vzadu by to malo byť najmenej 2 a pol centimetra. Aby nedošlo k nechceným pádom na zem, od predného okraja podložky po začiatok mikrovlnky by malo siahať aspoň 10 centimetrov.