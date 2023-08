SaS: Bratislava by mala dostávať fixné percento zo štátneho rozpočtu

Tvrdí to strana SaS, ktorá chce v prípade zisku mandátov v Národnej rade iniciovať legislatívne zmeny. "Bratislava by mala dostávať fixné percento zo štátneho rozpočtu," naznačil na utorňajšej tlačovej konferencii podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Kandidát SaS v septembrových voľbách a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba priblížil, že princíp by mal byť rovnaký ako v prípade podobného opatrenia pre RTVS. „Keď sa bude krajine dariť, bude suma pre Bratislavu vyššia, naopak, keď bude krajina zažívať horšie ekonomické časy, bude sa musieť aj hlavné mesto uskromniť,“ vysvetlil.

Predstavitelia SaS zdôraznili, že riešenie dlhodobej finančnej poddimenzovanosti Bratislavy nemožno ďalej odkladať. Argumentujú aj tým, že slovenská metropola je po Sofii druhým najchudobnejším mestom v Európskej únii. „A napríklad v porovnaní s Brnom, ktoré nie je hlavným mestom, dostáva o polovicu menší príspevok na obyvateľa,“ upozornil Droba.

Liberáli zároveň odmietajú, že by navrhované opatrenie zvýhodňovalo Bratislavu voči ostatným slovenským sídlam. „Nie je to o povyšovaní Bratislavy, ale o dorovnaní k iným mestám,“ konštatujú. Pripomínajú v tejto súvislosti kompetencie a povinnosti hlavného mesta i to, že v Bratislave študujú a pracujú ľudia z celého Slovenska, veľká časť z nich tu však neplatí dane.

Bratislave by podľa SaS malo pomôcť i rozšírenie kompetencií mestskej polície, za nevyhnutné považujú tiež premenu hlavnej železničnej stanice na dôstojné miesto, za ktoré sa netreba hanbiť.