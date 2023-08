Objavilo sa nové video s Prigožinom, údajne sa nachádza v Afrike

Štyridsaťsekundový videoklip, na ktorom je jasne vidieť Prigožina vo vojenskom oblečení a s puškou v rukách, mal byť natočený v nešpecifikovanej africkej krajine, uviedol v pondelok večer kanál Grey Zone spájaný s Vagnerovou skupinou na platforme Telegram. Pravosť videa nebola bezprostredne nezávisle potvrdená a neboli ani žiadne dodatočné informácie o tom, kde a kedy bolo nakrútené.

„Pracujeme. Teplota je plus 50 stupňov. Všetko, čo máme radi,“ povedal vo videu Prigožin. Vagnerova skupina podľa neho „vykonáva prieskumné a pátracie operácie, vďaka ktorým je Rusko ešte väčšie na všetkých kontinentoch“. Ako dodal, cieľom je „ešte viac oslobodiť Afriku“ a „africkému ľudu priniesť spravodlivosť a šťastie“, cituje Sky News. Vodca vagnerovcov má v Afrike okrem iného robiť nábor nových bojovníkov.

Wagner head Prigozhin is in Africa encouraging people to join his ranks. pic.twitter.com/RM8y7iJOJg