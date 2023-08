Video: Žena zaplatila za drahého čistokrvného psa. Takéto šteňa dostala

Nákup cez internet ju vyšiel poriadne draho. Žena si cez internet kúpila čistokrvného psa a zaplatila za neho 1000 dolárov. Doma však teraz má úplne iného psa, ako si myslela, že kupuje.

Internetový obchodník jej tvrdil, že jej predáva čistokrvného svetlohnedého francúzskeho buldočka, čo je v poslednej dobe mimoriadne populárne plemeno, najmä v USA. Za psa si predávajúci vyžiadal sumu 1000 dolárov. Zaplatila zaňho, pretože francúzske buldočky sa predávajú za oveľa vyššiu sumu a zadalo sa jej to ako výhodná kúpa.

Podľa videí na TikToku však namiesto očakávaného svetlohnedého psa dostala čierneho kríženca buldočka a mopsa menom Hazel.

Komentujúci k nej neboli príliš prívetiví, tvrdili, že to bola jej vlastná chyba. „Kto so zdravým rozumom by zaplatil tisíc dolárov za niečo online, o čom nevie, že je skutočné?" posmieval sa jeden. Ďalší zase upozorňoval na to, že jasnou červenou vlajkou bola suma 1000 dolárov za takého psa. Cena francúzskych buldočkov sa pohybuje od 1500 do 8000 dolárov, vysvetľuje NY Post.

Portál tiež upozorňuje na fakt, že v roku 2020 sa počas pandémie rozmohli podvody s adopciou psov. Ľudia si v čase izolácie hľadali spoločníkov a s rastúcim počtom adopcií stúpali aj podvody. Podvodníci ponúkali na predaj mláďatá, ktoré neexistovali. Nedočkaví ľudia zaplatili vopred, a tak prišli o tisícky dolárov.