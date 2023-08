Obvinený expolicajt Roman Stahl zostáva stíhaný na slobode.

Hlasu prekáža spochybňovanie členstva v NATO, do koalície s Republikou nepôjde

Strana Hlas-SD nepôjde do koalície s hnutím Republika, ktoré kritizuje za to, že avizuje zámer zorganizovať referendum o vystúpení z NATO. V pondelok to vyhlásil líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.