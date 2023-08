Fico: Schôdza mohla vniesť viac svetla do toho, čo sa na Slovensku deje

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) mohla vniesť viac svetla do toho, čo sa na Slovensku momentálne deje. V rokovacej sále bol dostatok poslancov. Skonštatoval to líder strany Smer-SD Robert Fico, ktorá schôdzu iniciovala.

„Môžeme konštatovať, že opäť, s výnimkou Sme rodina, to bola celá rozpadnutá vládna koalícia, ktorá nemá záujem hovoriť o policajnom prevrate, o rozklade právneho štátu a o zločinoch, ktoré tu páchali tri roky predstavitelia Národnej kriminálnej agentúry a Úrad špeciálnej prokuratúry. Ak stále hovoria, že všetko je v poriadku, že sa nič neudialo, že je to spravodlivý a férový proces, mali možnosť dnes otvoriť schôdzu Národnej rady, mohli sme schváliť program, mať diskusiu, ktorá by vniesla podstatne viac svetla do toho, čo sa na Slovensku momentálne deje,“ priblížil Fico na tlačovej konferencii. Rovnaký scenár predpokladá aj v utorok. „V uznesení nie je nič také, čo by malo niekoho urážať,“ dodal.

Smer-SD hovorí opakovane o pokuse zlikvidovať politickú opozíciu, na čom sa podľa Fica pracuje od roku 2020. Strana žiada premiéra Ľudovíta Ódora, aby okamžite odvolal Štefana Hamrana z funkcie prezidenta Policajného zboru.

Žiada tiež, aby šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Michal Aláč vystúpil pred parlamentom a podal správu k aktuálnej bezpečnostnej situácii. Záujmom aktuálnej situácie je podľa Fica potrestať aktuálneho šéfa SIS za to, že sa predložil správu do parlamentu, ktorá hovorila o zneužívaní trestného práva.

Smer-SD chce na schôdzi presadiť uznesenie o prehĺbení ústavnej a bezpečnostnej krízy po zásahu NAKA, po ktorom polícia obvinila viacero osôb vrátane šéfov SIS a Národného bezpečnostného úradu. Smer-SD chce tiež docieliť odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana.