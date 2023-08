Gábor Maté: Autoimunitné ochorenia súvisia aj s povahou. Títo ľudia sú na ne náchylnejší

Kanadský lekár Gabor Maté je aj na Slovensku známy ako autor takých populárnych publikácií, ako Keď telo povie NIE, Mýtus normálnosti, či Rozptýlená myseľ. Svojou populárno-náučnou tvorbou sa snaží vysvetľovať verejnosti vzťah medzi fyzickým a psychickým zdravím, pričom neraz poukazuje aj na traumatické udalosti či úzkosti sprevádzajúce nejedného z nás.

Maté je tiež autorom výroku, že autoimunitné ochorenia súvisia s konkrétnou povahovou črtou. Ako bližšie poznamenáva, podľa neho tento neduh prenasleduje predovšetkým „veľmi milých ľudí“, a to najmä ženy, od ktorých sa v spoločnosti očakáva, že nebudú nahlas vyjadrovať svoj hnev, a budú sa za každých okolností správať milo a prívetivo.

Takéto napĺňanie spoločenských očakávaní a uprednostňovanie potrieb iných ľudí pred tými svojimi má u žien za následok potláčanie hnevu, hromadenie stresu a v konečnom dôsledku aj prepuknutie ochorení.

K najčastejším autoimunitným ochoreniam patrí lupus, reumatoidná artritída a ochorenia štítnej žľazy, pričom podľa Matého až štyri pätiny pacientov tvoria ženy.

Za dobrotu na žobrotu

Maté hovoril o následkoch „príliš milého správania“ na fyzické zdravie v podcaste How To Fail. „U ľudí, ktorí trpia chronickými ochoreniami, môžeme pozorovať niekoľko nemenných charakteristík,“ uvádza.

„Patrí k nim potláčanie zdravého hnevu. Ide o veľmi milých ľudí, vždy sú štedrí, vždy sú tu pre iných na úkor seba. Riziko chronického ochorenia zvyšujú niektoré črty osobnosti,“ tvrdí Maté.

Podľa experta na traumu navonok milí ľudia uprednostňujú emocionálne potreby ostatných pred tými svojimi, potláčajú zdravý hnev a domnievajú sa, že sú zodpovední za pocity iných, ktorých preto nechcú sklamať.

„Tieto charakteristiky vedú k ochoreniam,“ pokračuje Maté. „Keď sa stotožníte so svojou spoločensky podmienenou rolou a zodpovednosťou na úkor vlastných potrieb, začína sa vo vás hromadiť stres.“

Podľa lekára nejde o vedomé a zámerné charakteristiky. V skutočnosti sú to odpovede na traumu. „Keď sa raz zapíšu do osobnosti, vygenerujú stres, ktorý je pozvánkou pre ochorenie. To je tiež dôvod, prečo sa autoimunitné ochorenia týkajú predovšetkým žien,“ dodáva Maté.