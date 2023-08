Severná Kórea náhle zrušila svoj prvý komerčný let po pandémii koronavírusu

Severná Kórea zatvorila svoje hranice v roku 2020 v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19, čím sa ešte viac izolovala od okolitého sveta. Prvé lietadlo spoločnosti Air Koryo malo pristáť na Medzinárodnom letisku v Pekingu o 9.50 h miestneho času. Takmer dve hodiny po plánovanom prílete však informačná tabuľa letiska signalizovala, že let bol zrušený.

Samotné aerolínie sa k zrušeniu letu zatiaľ nevyjadrili. Zákaznícky servis Medzinárodného letiska v Pekingu pre agentúru AFP uviedol, že letecká spoločnosť Air Koryo neuviedla dôvod zrušenia letu.

Po vyše troch rokoch uzavretých hraníc pre pandémiu koronavírusu sa objavujú náznaky, že Severná Kórea by mohla byť pri hraničných kontrolách flexibilnejšia, hovoria odborníci.

Čínski a ruskí predstavitelia sa v júli zúčastnili na vojenskej prehliadke v Pchjongjangu – išlo o prvé zahraničné delegácie na návšteve KĽDR za uplynulé roky. Severná Kórea navyše minulý týždeň povolila svojim športovcom účasť na turnaji v taekwonde v Kazachstane.

Špecializovaná webstránka NK News so sídlom v Soule v pondelok napísala, že aerolínie Air Koryo by mali tento týždeň uskutočniť dva lety z ruského mesta Vladivostok do Pchjongjangu.