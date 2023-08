Ministerstvo kultúry sprístupní kondolenčnú knihu na pamiatku zosnulého Vaša Patejdla

Kondolenčná kniha bude v pondelok sprístupnená od 12.00 do 18.00 h, v utorok a stredu (22. a 23. 8.) od 8.00 do 18.00 h a vo štvrtok do 12.00 h.

Patejdl zomrel v sobotu (19. 8.) v noci vo veku 68 rokov. Bol hudobníkom, skladateľom, aranžérom, spevákom a dlhoročným členom skupiny Elán.