Dánsko daruje Ukrajine 19 stíhačiek F-16

Vyjadrila sa tak po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informuje TASR podľa správy agentúry AP a denníka The Guardian.

Holandský premiér Mark Rutte už skôr ohlásil, že Amsterdam aj Kodaň poskytnú Ukrajine takého stíhačky. Zelenskyj bol totiž v nedeľu najskôr na návšteve Holandska, odkiaľ sa presunul do Dánska.

Frederiksenová po rokovaní s ním vyjadrila presvedčenie, že prvých šesť stíhačiek by malo byť Ukrajine dodaných okolo Nového roka. Ďalších osem dostane podľa jej slov Kyjev na budúci rok a zvyšných päť v roku 2025. Dánska premiérka to povedala na tlačovej konferencii, ktorú mala so Zelenským na leteckej základni Skrydstrup v meste Vojens na juhu dánska. Ukrajinského prezidenta tam prijala spoločne s ministrami obrany a korunnou princeznou Mary.

„Vieme, že vaša sloboda je našou slobodou. Vieme tiež, že potrebujete viac zbraní... Preto oznamujeme, že vám darujeme 19 stíhačiek F-16,“ povedala Frederiksenová ukrajinskému prezidentovi.

Holandský premiér Mark Rutte už predtým informoval, že jeho krajina má k dispozícii 42 stíhačiek F-16, no ešte sa nerozhodla, či ich Kyjevu daruje všetky, uvádza The Guardian.

Zelenskyj medzitým na platforme Telegram uviedol, že Ukrajina od neho dostane 42 stíhačiek. Samotný Rutte nespresnil časový harmonogram dodania F-16-tiek, ktorý podľa jeho slov závisí od pripravenosti ukrajinských síl aj infraštruktúry.

Pre ukrajinského prezidenta je Dánsko už o treťou víkendovou zastávkou v rámci vopred neohláseného turné po európskych krajinách. V sobotu pricestoval do Švédska, kde s tamojším premiérom Ulfom Kristerssonom rokoval o možnosti získania stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl. V nedeľu sa v Holandsku stretol s tamojším premiérom Markom Rutteom. Ten následne potvrdil, že Dánsko a Holandsko poskytnú Ukrajine stíhačky F-16.