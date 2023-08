Vondráčková a Dubasová reagovali na úmrtie Vaša Patejdla

Českú spevácku legendu Helenu Vondráčkovú správa o úmrtí hudobníka, skladateľa a speváka Vaša Patejdla veľmi zarmútila a je z nej šokovaná.

„Viem to od rána a som strašne smutná. Skutočne to bola šokujúca správa. Je mi to strašne ľúto, pretože odišiel človek, ktorého sme milovali všetci a vážili sme si ho. Bol to výborný muzikant, aranžér, spevák, skladateľ a kamarát. Ani nie pred mesiacom som s ním bola v Přerove na tenisovom turnaji. Viem, že mal zdravotné problémy, ale vôbec by mi nenapadlo, že by to takto dopadlo,“ uviedla pre TASR Vondráčková.

Patejdl s Vondráčkovou dlhoročne spolupracovali. Naposledy jej v roku 2020 zložil na albume Tvrdohlavá dve skladby. Patejdl bol pravidelným hosťom na jej vystúpeniach v pražskej Lucerne. Okrem dvoch skladieb na albume Tvrdohlavá zložil pre Vondráčkovú v minulosti viacero skladieb.

Hudobník Vašo Patejdl urobil veľa pre slovenskú a českú kultúru. Skonštatovala to speváčka Beáta Dubasová, pre ktorú Patejdl v marci zložil pieseň Pierko pravdy k jej 60. narodeninám.

„Som v šoku, nenachádzam slov, naposledy sme sa stretli pri nakrúcaní programu Záhady tela. Nahrávanie pesničky Pierko pravdy v marci bola naša posledná spolupráca. Pre mňa to bol človek, ktorý mi urobil nádherný život, zložil mi všetky moje hity,“ uviedla Dubasová pre TASR.

V sobotu v noci zomrel vo veku 68 rokov Vašo Patejdl. Bol skladateľom, aranžérom, spevákom, dlhoročným členom skupiny Elán a hráčom na klávesové nástroje.