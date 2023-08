NTIC eviduje za minulý rok 17 uhryznutí hadom, z toho štyri jedovatou vretenicou

Majerský: Boj s korupciou treba naplniť obsahom a profesionalitou

Ak by sa KDH stalo súčasťou budúcej vládnej koalície, snažilo by sa heslo boja proti korupcii naplniť obsahom a profesionalitou. V TASR TV to povedal predseda KDH Milan Majerský.