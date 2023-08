Majerský: Boj s korupciou treba naplniť obsahom a profesionalitou

Za dôležité považuje, aby boli jednotlivé inštitúcie schopné dotiahnuť konkrétne kauzy do konca. "Určite by sme na jednotlivé zložky nedali amatérov," povedal predseda KDH.

Zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, venované policajnej akcii v Slovenskej informačnej službe (SIS) a Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ), vníma Majerský s rozpakmi. „Pýtam sa, či táto bezpečnostná rada mala iba ubezpečiť obyvateľov Slovenska, že sú v bezpečí, alebo či má bezpečnostná rada bezpečnosť ako takú vo svojich rukách,“ poznamenal Majerský. Policajná akcia podľa neho nesie v očiach obyvateľov znaky amaterizmu, chaosu a hrozí medzinárodná blamáž.

Do budúcnosti KDH navrhuje oddelenie policajnej inšpekcie od ministerstva vnútra. „Navrhujeme, aby vznikla jedna generálna inšpekcia bezpečnostných služieb tak, ako je to v Českej republike. Nemôže predsa polícia kontrolovať políciu,“ uviedol.

Na margo rokovaní predsedu vlády Ľudovíta Ódora so samosprávami o vyplatení kompenzácií za zvýšené ceny energií, Majerský povedal, že je to len náplasť na oveľa širší problém, ktorý v samospráve vznikol. Šéf KDH by privítal rozšírenie okruhu daňových príjmov samospráv. Podstatne viac peňazí by podľa neho mohli čerpať z eurofondov. „KDH už pred rokom vyzývalo na to, aby samosprávy dostali pri eurofondoch nulovú spoluúčasť,“ tvrdí.

Lepšie rozbehnutie ekonomiky chce KDH dosiahnuť zjednodušením legislatívy pre podnikateľov, špeciálne chce podporiť živnostníkov a predaj z dvora. Chce presadiť zákon o energetickej chudobe, ktorý by dlhodobo umožnil dotovať energie nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva a zo zdrojov z plánu obnovy viac podporiť zatepľovanie rodinných domov a bytov.

Prípadným koaličným partnerom KDH ponúka stabilitu a dôveryhodnosť. „Držíme sa overených postupov, žiadne sociálne ani progresívne experimenty nerobíme. Budeme stabilným prvkom pre tých, ktorí by chceli Slovensko postaviť na nohy,“ vyhlásil Majerský. Nechce pred voľbami kresliť červené čiary, ani špekulovať o vhodných a nevhodných povolebných partneroch. V súvislosti s agendou uzákonenia registrovaných partnerstiev pre homosexuálov uviedol, že manželstvá pre všetkých sú pre KDH neakceptovateľné.