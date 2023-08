Zvláštny pach moču: Tieto druhy potravín za to môžu byť zodpovedné

Keď pri vykonávaní potreby cítite, že váš moč páchne akosi zvláštne, veľakrát to vedie k panike a otázkam, čo to mohlo spôsobiť. Okrem typického zápalu močových ciest môžu byť na vine iné diagnózy , no občas túto zmenu má na svedomí len jedlo, ktoré sme skonzumovali. Všeobecná lekárka Semiya Aziz uviedla, že hoci je mierny pach moču zvyčajne neškodný, ak spozorujete pretrvávajúce zmeny, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom. Tu je niekoľko typov potravín, ktoré môžu ovplyvniť pach moču.

Káva

Zlúčeniny a antioxidanty v kávových zrnách sa vstrebávajú v tráviacom trakte, rozkladajú sa na odpadové produkty nazývané metabolity a potom sa vylučujú močom, čo môže spôsobiť zápach moču. Okrem toho je kofeín diuretikum - to znamená, že zvyšuje produkciu moču. Výsledkom je, že tí, ktorí pijú veľké množstvá kávy, môžu byť dehydrovaní, čo spôsobuje, že ich moč má vyššiu koncentráciu metabolitov a silnejší zápach. Ako diuretikum môže káva tiež viesť k dehydratácii, čo vedie k vyššej koncentrácii moču a výraznejšiemu zápachu.

Špargľa, cesnak a cibuľa

Nie je prekvapujúce, že štipľavé potraviny môžu viesť k zapáchajúcemu moču. Potraviny s obsahom síry, ako sú špargľa, cesnak a cibuľa, môžu mať obrovský vplyv nielen na zápach moču, ale aj na jeho farbu. Špargľa obsahuje zlúčeninu nazývanú kyselina asparágová, ktorá pri rozklade v tele vytvára zápach podobný síre. Metylmerkaptán je zlúčenina na báze síry v týchto potravinách, ktorá sa vstrebáva do krvného obehu a prechádza cez obličky, močovody a močovú trubicu. Je častou príčinou zapáchajúceho moču, ktorý pripomína zhnitú kapustu.

Nie každý však dokáže tento zápach odhaliť. Odhaduje sa, že menej ako 50 % ľudí dokáže cítiť zmenu v moči po konzumácii potravín s obsahom síry, ako je napríklad špargľa. Niektorí ľudia tiež rýchlejšie odbúravajú vedľajšie produkty síry, takže cez obličkový systém ich neprechádza tak veľa, aby mali vplyv na pach moču.

Korenie

Koreniny ako rasca, kurkuma a koriander sú známymi spúšťačmi zapáchajúceho moču. Aromatické chemické látky, ktoré dodávajú jedlám lákavú vôňu, sa môžu pri prechode telom udržať o niečo dlhšie. Aj po strávení všetkej potravy môžu zapáchajúce látky stále prechádzať obličkami a prejavia sa v moči.