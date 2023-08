Danka Barteková sa premiérovo stala majsterkou sveta v skeete

V šiestej sérii dodatočného finálového rozstrelu zdolala Američanku Daniu Jo Vizziovú 11:10. Barteková tak získala vôbec prvý titul a prvú individuálnu medailu na svetovom šampionáte od MS 2014 v Granade. Postupom do finále si navyše zaistila účasť na budúcoročných OH v Paríži.

Barteková postúpila do finále z prvého miesta, v kvalifikácia získala 123 zo 125 bodov a pozíciu potvrdila aj v dodatočnom rozstrele. Finále začala sebaisto, zaváhala však v tretej sérii a z desiatich pokusov minula dvakrát. Takmer jej ušiel postup do boja o cenné kovy, no pri posledných dvoch výstreloch zaváhala Američanka Samantha Simontonová. Slovenka následne trafila šestnásťkrát za sebou. Z boja o zlato vypadla bronzová Grékyňa Emmanouela Katzourakiová (43 b) a o titul bojovali Barteková a Vizziová. Po 60 terčoch bolo skóre nerozhodné 54:54 a musel rozhodnúť dodatočný rozstrel. Barteková zaváhala v tretej sérii, no jeden terč následne minula aj jej súperka. Tá opäť nemierila presne v šiestej sérii a prišla o zlato na úkor slovenskej strelkyne.

„Je to splnený sen, tento rok sa trocha trápim, minulý rok mi miestenka ušla o jedno miesto na majstrovstvách Európy. Bola som nervózna, tento titul mi trvalo získať 25 rokov,“ povedala Barteková v rozhovore pre ISSF.