Samosprávy nedostanú od vlády 108 miliónov eur na kompenzácie cien energií

Ponúkla im však tri možnosti riešenia situácie, a to odpustenie tzv. covidových pôžičiek, vyplatenie 54 miliónov eur či prípadnú pomoc na individuálnej báze na základe ďalších dát. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Ľudovít Ódor po stretnutí so zástupcami samospráv.

Zástupcovia samospráv sa k riešeniam vlády vyjadria budúci týždeň. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik uviedol, že v utorok (22. 8.) bude rokovať rada ZMOS. Následne bude informovať o rozhodnutí ZMOS. Návrhy premiéra sú však podľa neho kompromisom a objem peňazí, ktoré predseda vlády ponúkol, by mohol samosprávam pomôcť.

„Som presvedčený o tom, že snaha premiéra je samosprávam pomôcť. Schéma, ktorá bola dohodnutá v minulosti, bude platiť. Solidárna schéma preferuje pomoc obciam a mestám do 3000 obyvateľov,“ uviedol Božik.

Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček sa vyjadril, že odpustenie tzv. covidových pôžičiek by mnohým mestám pomohlo. Väčšie mestá majú podľa Rybníčka pomôcť obciam do 3000 obyvateľov. ÚMS by mala svoje stanovisko k návrhom vlády predostrieť v pondelok (21. 8.).

„Kompromisné návrhy, ktoré sme od vlády dostali, znamenajú pomoc samospráve. Dokopy 206 miliónov eur môžeme spolu zrátať na pomoc, a to je balík, ktorý je pre samosprávy dobrou správou,“ povedal predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič s tým, že verí, že budúcu stredu (23. 8.) dôjde k finálnej dohode a financie budú na účtoch obcí, miest a krajov vidieť čo najskôr.

Hlavným argumentom nevyplatenia cien energií boli štvrtkové (17. 8.) dáta Ministerstva financií (MF) SR o hospodárení obcí a vyšších územných celkov (VÚC), podľa ktorých sa výsledok hospodárenia samospráv zlepšil o 153,8 milióna eur. Zároveň MF SR zverejnilo správu o očakávanom skutočnom vývoji verejných financií za rok 2023. Z odhadov vyplýva, že verejné financie skončia so schodkom, ktorý je o približne 400 miliónov eur vyšší oproti rozpočtu schválenému koncom minulého roka.