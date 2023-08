ĽSNS chce zrušiť DPH, zvýšiť životné minimum či zaviesť fixné odvody

Strana chce zároveň legislatívne posilniť právo platiť hotovosťou a chce zastaviť pomoc pre Ukrajinu. Informovali o tom na tohtotýždňovom brífingu predstavitelia strany.

„Prichádzame preto s piatimi konkrétnymi riešeniami života a finančnej úrovne všetkých slušných ľudí na Slovensku. Riešenia by sme rozdelili do dvoch kategórií, a to na riešenia makroekonomické a mikroekonomické,“ vysvetlil predseda strany Marian Kotleba.

„Jedným z našich zásadných cieľov je zrušenie podpory pre Ukrajinu. Vojna na Ukrajine nie je našou vojnou a my nevidíme dôvod, aby sme ďalej na Ukrajinu posielali akúkoľvek pomoc, rádovo v miliónoch eur. Túto položku v štátnom rozpočte okamžite zastavíme a peniaze, ktoré mali byť alokované na Ukrajinu, použijeme na vnútroštátne ciele a potreby,“ priblížil.

Ďalším makroekonomickým bodom strany je podľa neho zrušenie DPH. „DPH nie je nič iné, len inštitucionalizované okrádanie všetkých konečných spotrebiteľov tovarov a služieb,“ podčiarkol. Spotrebitelia musia podľa neho pri nákupoch platiť DPH, hoci platia už zdanenými peniazmi. „DPH nie je nič iné ako dvojité zdanenie, ktoré chceme odstrániť,“ podčiarkol. Zrušením DPH by sa navyše eliminovali daňové podvody súvisiace s vratkami DPH.

Makroekonomickým opatrením strany by mala byť podľa Kotlebu skutočná možnosť platiť za tovary a služby v hotovosti. „Toto právo je síce ukotvené v ústave, ale vďaka liberálnym pozmeňovacím návrhom je tak rozriedené, znefunkčnené, že v podstate dnes negarantuje možnosť platiť v hotovosti. Naša predstava je taká, že v ústave bude zakotvené právo fyzických osôb používať hotovosť na nákup všetkých tovarov a služieb a zároveň povinnosť právnických osôb takýto spôsob finančných operácií vždy prijať,“ zdôraznil.

Informoval zároveň, že ĽSNS chce zlepšiť situáciu Slovákov zvýšením sumy životného minima. „Navrhujeme, aby suma životného minima pre dospelú osobu bola zvýšená zo súčasných 268 eur na 500 eur,“ spresnil Kotleba.

Druhým mikroekonomickým opatrením je podľa jeho slov zavedenie fixných odvodov, a to až do výšky priemernej mzdy v SR. „Náš návrh spočíva v tom, aby všetci ľudia, ktorí zarábajú v pásme od minimálnej mzdy do priemernej mzdy, platili či už z pohľadu zamestnanca, alebo zamestnávateľa len odvody z minimálnej mzdy,“ dodal predseda ĽSNS. Zamestnávatelia sa podľa neho tak nebudú báť svojim zamestnancom zvýšiť mzdu až do úrovne priemernej mzdy.