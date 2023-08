Premiér bude po rozhodnutí súdov konať voči aktérom Rozuzlenia zo SIS či polície

Vyhlásil to po piatkovom zasadnutí bezpečnostnej rady v súvislosti so zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a obvinením vedenia tajnej služby a Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Nateraz vyzval politikov na zdržanlivosť a odmietol zastrašovanie orgánov činných v trestnom konaní. Zároveň ubezpečil verejnosť, že Slovensko je právnym štátom.

„V momente, keď na základe dôkazov a faktov dospejú prokurátori a súdy k rozhodnutiu, budem konať voči dotknutým aktérom, či už je to SIS alebo polícia, ktoré spadajú pod kontrolu vlády,“ deklaroval premiér s tým, že v blízkej dobe by mali súdy a prokurátori rozhodnúť o zákonností konaní. „Nezávislosť polície, prokuratúry a súdov nikam nezmizla. To, samozrejme, neznamená, že si môžu nekontrolovane robiť to, čo chcú,“ poznamenal. Zdôraznil, že nik nie je nedotknuteľný, ani politici či vysokí štátni úradníci. Verí, že rovnako ako vláda, aj Národná rada SR si je vedomá svojej zodpovednosti smerom k NBÚ.

Predseda vlády zároveň apeloval na verejnosť, aby neverila klamstvám. Odmieta, že by akokoľvek zasahoval do práce polície. Úzka skupina ľudí podľa neho šíri klamstvá a nenávisť s cieľom zneistiť verejnosť a zbierať lacné politické body. „Človek na Slovensku by sa mal pomaly hanbiť, že sa odmieta nechať skorumpovať, že odmieta rozkrádať krajinu. S týmto mentálnym svetom sa nestotožňujem a chcem vás uistiť, že nik vám krajinu neunáša,“ vyhlásil.

NAKA v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok (17. 8.) obvinila viacero osôb. Obvinenie piatich ľudí sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty.

Medzi obvinenými sú podnikateľ Peter K., bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P., príslušník SIS Michal A., bývalý príslušník NAKA Ján K., príslušník Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman K. a bývalý príslušník SIS Martin C., ktorého aj zadržali. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví.