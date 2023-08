Tragédia na ceste: Pri dopravnej nehode zomrel 72-ročný vodič

Včera (18.8.) vo večerných hodinách došlo na ceste medzi Bardejovskými Kúpeľmi a cestou I. triedy v okrese Bardejov k dopravnej nehode. Informuje o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove. Vodič zraneniam, ktoré utrpel pri nehode, na mieste podľahol.

Muž s autom vychádzal z parkoviska pred jedným z kúpeľných domov, pričom narazil do dvoch zaparkovaných vozidiel. „V jazde pokračoval ďalej, no nezvládol riadenie a narazil do stĺpu verejného osvetlenia a potom do stromu," vysvetľuje polícia na sociálnej sieti. Vodič zraneniam na mieste podľahol.

V prípade sa vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenie. Presná príčina dopravnej nehody ako aj jej okolnosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.