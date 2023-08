Tento obľúbený nápoj vás môže chrániť pred Alzheimerovou chorobou

Milovníci kávy a ich lekári už dlho diskutujú o tom, či môže byť šálka kávy alebo espressa zdraviu prospešná. Taliansky výskum prispel do tejto debaty zistením, že pitie espressa môže znížiť riziko Alzheimerovej choroby. Tieto závery boli publikované v odbornom časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Výskumníci z Univerzity vo Verone v Taliansku analyzovali zlúčeniny v espresse, ktoré sa vyrába z kávových zŕn, a ich vplyv na Tau proteín, ktorý zohráva úlohu pri vzniku Alzheimerovej choroby. Tento proteín sa môže zhlukovať, čo vedie k príznakom ochorenia, ako je strata pamäti.

S rastúcou koncentráciou extraktu z espressa tím zistil, že proteíny prestali tvoriť veľké zhluky. Vedci uviedli, že to svedčí o tom, že Alzheimerovu chorobu možno vďaka konzumácii espressa spomaliť alebo zastaviť.

"Predložili sme veľké množstvo dôkazov o tom, že espresso káva, široko konzumovaný nápoj, je zdrojom prírodných zlúčenín, ktoré vykazujú priaznivé vlastnosti pri zlepšovaní patologických stavov súvisiacich s tau," napísali autori vo svojej štúdii. "Naše zistenia by mohli pripraviť pôdu pre ďalšie skúmanie návrhu bioaktívnych zlúčenín pri prevencii a liečbe tauopatií."

Espresso káva patrí medzi najčastejšie konzumované nápoje na svete. V niektorých štúdiách bola konzumácia kávy spojená so zdravotnými rizikami. Iné štúdie však ukázali, že ak sa káva konzumuje s mierou, tento nápoj by mohol mať priaznivé účinky na ľudské zdravie.