Stoltenberg: Iba Ukrajina rozhodne, kedy budú vhodné podmienky na rokovania

Zároveň potvrdil nezmenený postoj NATO po nedávnom vyjadrení svojho spolupracovníka. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

„Sú to len Ukrajinci, ktorí môžu rozhodnúť, kedy budú podmienky na rokovania, a ktorí môžu pri rokovacom stole rozhodnúť o prijateľnom riešení,“ povedal Stoltenberg na konferencii v nórskom meste Arendal. Dodal, že úlohou Severoatlantickej aliancie je podporovať Ukrajinu.

Vedúci jeho kancelárie Stian Jenssen v utorok naznačil, že Ukrajina sa možno bude musieť vzdať časti svojho územia v prospech Ruska výmenou za členstvo v NATO. Neskôr povedal, že toto vyjadrenie ľutuje.

„Jeho (Jenssenov) odkaz, ktorý je mojím hlavným odkazom, a ktorý je hlavným odkazom NATO, je v prvom rade to, že politika NATO ostáva nezmenená – podporujeme Ukrajinu,“ uviedol Stoltenberg.

Severoatlantická aliancia na júlovom summite vo Vilniuse rozhodla, že Ukrajina dostane pozvánku na vstup, „keď sa spojenci zhodnú a budú splnené podmienky“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v júli označil výsledky summitu NATO za dobré, no ideálne by podľa neho bolo, ak by Kyjev priamo dostal pozvánku do Aliancie.