Ministerstvo zdravotníctva ohlásilo veľké zmeny na urgentoch, prejavia sa už v najbližších týždňoch

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pracuje na novej koncepcii fungovania urgentných príjmov. Prvé opatrenia by mali vstúpiť do platnosti v horizonte najbližších týždňov. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia rezortu. Reagovali tak na vyjadrenie lekárskych odborárov, ktorí upozornili na ohrozenie prevádzky centrálneho prijímacieho oddelenia v bratislavskej ružinovskej nemocnici.

„MZ má identifikované potenciálne finančné zdroje, ktoré môžu slúžiť na modernizáciu a vybudovanie urgentných príjmov v nemocniciach. V týchto dňoch prebiehajú negociácie s partnermi, na základe ktorých sa určí finálny zdroj financovania. Zároveň v najbližších dňoch MZ zaradí do vnútorného pripomienkového konania opatrenie, ktorého cieľom je posilniť personálne zabezpečenie urgentných príjmov, čím vznikne priestor na zvýšenie počtu lekárov slúžiacich na urgentných príjmoch,“ priblížili z rezortu.

V tejto súvislosti sa podľa nich uskutočnilo na pôde ministerstva niekoľko pracovných stretnutí, a to aj s riaditeľmi všetkých nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ a s primármi urgentných príjmov. „V rámci prípravy novej koncepcie minister aj osobne navštívil niektoré urgentné príjmy,“ doplnili.

Rezort zároveň poukázal na to, že poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti bude v Bratislave a Bratislavskom kraji od septembra rozšírené. Pripomenul, že štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa podpísala zmluvu s Nemocnicou Bory, ktorá tak bude môcť otvoriť urgent. Avizuje, že na najbližšie rokovanie kabinetu predloží novelu nariadenia vlády, ktorou sa nový urgentný príjem zaradí do pevnej siete urgentov na Slovensku.

Ministerstvo zároveň kritizuje vedenie lekárskych odborárov, že od neho neprichádzajú konkrétne a konštruktívne návrhy, ale všeobecné frázy, negativizmus a odmietanie ponúknutých opatrení. „Opakovane vnímame, že predstavitelia lekárskych odborov sa pre dosiahnutie svojich cieľov snažia vraziť klin medzi jednotlivé skupiny zdravotníckych pracovníkov. Prednedávnom sa o to pokúšali v prípade ambulantných a nemocničných pediatrov, teraz sa ich terčom stali lekári z urgentov nemocníc v bratislavskom regióne,“ uzavrelo.

Lekárski odborári vo štvrtok upozornili, že prevádzka centrálneho prijímacieho oddelenia v ružinovskej nemocnici je ohrozená. Pracovisko má podľa ich slov problém s obsadením služieb atestovanými lekármi. Vyzvali preto rezort zdravotníctva, aby situáciu riešil. Univerzitná nemocnica Bratislava pod ktorú zariadenie patrí, odmieta, že by centrálny príjem kolaboval. Deklarovala, že prevádzka je plne zabezpečená.