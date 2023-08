Česká armáda si prevzala prvé vrtuľníky od USA, sovietske možno daruje Ukrajine

V noci tiež do Česka dorazila ďalšia zásielka s prvým viacúčelovým vrtuľníkom Venom a tretím Viperom. Česká ministerka obrany Jana Černochová naznačila, že vyradené sovietske stroje Mi-24 zrejme pošlú na Ukrajinu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Nová technika je podľa Černochovej významná pre modernizáciu českej armády a znížení závislosti na sovietskych strojoch. Ministerka zdôraznila, že sovietske Mi-24 boli kvalitné stroje, ktoré českej armáde slúžili 45 rokov. Zvyšné vrtuľníky Venom a Viper by Spojené štáty mali Česku dodať do konca roka 2024.

Vyradené sovietske Mi-24 pošle ČR zrejme na Ukrajinu. „Svojmu účelu budú určite slúžiť niekde ďalej a pevne verím, že na obranu aj nášho regiónu a ČR,“ povedala Černochová. „Určite pre tieto vrtuľníky nájdeme využitie. A to je všetko, čo vám k tomu poviem, lebo viete, že dodávky na Ukrajinu zásadne nekomentujem,“ dodala.

Vrtuľníky Viper by malo od Spojených štátov získať aj Slovensko. Podľa náčelníka Generálneho štábu Armády ČR Karla Řehku je to pre Česko dobrá správa. „Sú to naši blízki spojenci, navyše je tu geografická blízkosť – môžeme sa navzájom podporovať pri výcviku, pri výmene skúsenosti, zdieľať trenažérovú techniku a ďalšie veci. Pre nás je určite dobrá správa, ak ďalší naši blízki spojenci budú mať podobný typ techniky,“ vysvetlil Řehka.

Česko si od Spojených štátov kúpilo dvanásť nových vrtuľníkov systému H-1, z toho osem viacúčelových typu Venom a štyri bojové typu Viper. Celkovo ich bude 20, z každého typu po desať kusov. Spojené štáty sa rozhodli Česku darovať osem zmodernizovaných strojov navyše ako ocenenie za jeho pomoc Ukrajine.