Ján Kubiš vyzval prezidentku na prijatie ráznych krokov a upokojenie situácie

Vyzval ju k tomu bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš, ktorý sa spomína ako možný kandidát na prezidenta SR. Apeluje tiež na premiéra Ľudovíta Ódora a ďalších politikov na zastavenie ďalšej eskalácie situácie a zvyšovanie napätia v spoločnosti s dosahmi na nadchádzajúce voľby.

„V súvislosti s ostatným vývojom na Slovensku dôrazne vyzývam prezidentku na prijatie ráznych krokov a opatrení na upokojenie situácie a zabezpečenie riadneho chodu právneho štátu s plným rešpektovaním zákonov a kompetencií jednotlivých zložiek a inštitúcií štátu v zmysle demokratických princípov vrátane civilnej kontroly nad ozbrojenými zložkami. Vyzývam prezidentku, aby v tomto zmysle konala aj vo vzťahu k svojej vláde vrátane predsedu vlády, ktorý jej rozhodnutím vykonáva aj funkciu ministra vnútra,“ uviedol Kubiš pre TASR v súvislosti so štvrtkovým zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Rovnako apeloval na politikov, aby veľmi zdržanlivo komentovali vzniknutú situáciu a svojimi výrokmi neprilievali olej do ohňa v už vyostrenej predvolebnej situácii. „Vo svojej dlhej praxi v rôznych častiach sveta som sa často stretol s krokmi a vývojom, ktorý sa nezvládol a viedol ku krízam a konfliktom,“ upozornil. Aj preto je znepokojený súčasným vývojom a krokmi aktérov situácie. „Slovensko si to nezaslúži a nemôže si to dovoliť,“ uzavrel.

NAKA v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok obvinila viacero osôb. Medzi nimi podnikateľa Petra Košča, bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, príslušníka SIS Michala Aaláča, bývalého príslušníka NAKA Jána Kaľavského a bývalého príslušníka SIS Martina Ciriaka. Obvinenie sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, či navodzovať dojem o manipulácii výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví. Prezidentka vyzvala premiéra, aby zvolal v tejto súvislosti bezpečnostnú radu.