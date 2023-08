Premiér reagoval na výzvu na zvolanie bezpečnostnej rady

Zdôraznil potrebu zachovať si chladnú hlavu a počkať na vysvetlenie. Zároveň odmietol, že by akokoľvek zasahoval do práce polície.

„Až potom, keď aj ja získam dostatočné informácie o situácii, tak sa rozhodnem, do akej miery je potrebné zvolať bezpečnostnú radu štátu k tejto situácii,“ uviedol premiér. Podčiarkol, že by sme mali žiť v slušnej krajine, kde platí spravodlivosť pre každého. „Dovtedy, kým nemáme kompletné informácie o prípade, by sme nemali robiť unáhlené závery,“ podotkol. Zdôraznil, že nijakým spôsobom nezasahuje do práce policajtov, prokurátorov a súdov. „Nechávam ich robiť svoju robotu a odmietam akýkoľvek tlak z akejkoľvek strany na policajtov,“ vyhlásil.

NAKA mala počas zásahu vo štvrtok ráno zadržať minimálne dve osoby. Má ísť o členov bývalého tímu Oblúk z policajnej inšpekcie. Zasahovať mali aj v dome riaditeľa SIS Michala Aláča a bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Policajti sa mali nachádzať v budove SIS aj Národného bezpečnostného úradu. Prezidentka už požiadala premiéra, aby zvolal Bezpečnostnú radu SR.